Luis Miguel pagó pensión alimenticia más un adelanto a Aracely Arámbula, quien no ha aceptado el dinero

Pese a las múltiples notificaciones de parte del juez, Aracely no ha acudido a la corte para cobrar dicho recurso, generando una situación contradictoria con su demanda . No obstante, los verdaderos afectados de este caso son Diego y Luis , hijos de ambos artistas, a quienes iría destinado este apoyo.

Según indican Fuentes Judiciales de la Ciudad de México , Luis Miguel habría pagado la cantidad acordada por un juez en septiembre, con respecto a la manutención de los hijos que comparte con la actriz Aracely Arámbula . No obstante, también se informa que la actriz no ha acudido a recoger dicho apoyo económico.

LAS POLÉMICAS DEL “SOL”

Es bien sabido que esta relación terminó de una manera controvertida, ya que un tiempo después de esta ruptura, Aracely decidió afirmar que “Luismi” no había pagado la pensión alimenticia de sus hijos, asegurando que se encontraba en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos además de alegar el nulo interés del cantante por ellos.

No obstante, esta no es la única ocasión en que “El Sol” es acusado por una ex pareja, ya que recientemente Issabela Camil también denunció al artista y a la plataforma Netflix por haber usado su personaje en Luis Miguel: La serie.