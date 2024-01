Billie Eilish y Barbie se llevan Globo de Oro a Mejor Canción Original

Las estadísticas estaban en favor de la película “Barbie”, pues en la categoría de los Globos de Oro a Mejor Canción Original, tenía nominadas tres de sus temas, lo que faltaba de saber este domingo era cuál de todas se llevaría la estatuilla.

Y sin que fuera una sorpresa para muchos, la canción “What was I made for” de Billie Eilish y Fineas fue la ganadora, aunque eso no le quita mérito a sus compañeras “Dance the night” de Dua Lipa y “I’m Just Ken” de Mark Ronson.