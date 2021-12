Biografía de Luisito Rey muestra la difícil niñez de Luis Miguel

La niñez Luis Miguel que estuvo marcada por los abusos de su padre se muestra en el libro “ La historia detrás de Luisito Rey ”, una biografía no oficial del padre del artista escrita por la periodista Luisa Oceguera .

“El libro está escrito por una verificadora de datos, no por una fan, aunque me sé sus canciones. La gente puede pensar que la serie es la verdad y se nos olvida que la está contando una de las partes y eso tiene una subjetividad. La misma serie aclara que una parte es ficción”, afirma Oceguera .

Para Oceguera este libro solo podría escribirse desde la no ficción. “Es un caso en el que la realidad supera la ficción de manera contundente. Si lo contaba como ficción me iban a decir, está exagerado; cómo es posible que una persona haya repetido la misma estafa una y otra vez, haya engañado a gente inteligente y haya llegado al extremo de pedirle al hombre más poderoso y corrupto de México apoyo para matar a su mujer”, señala Oceguera.

Luisa Oceguera menciona que en el proceso de la escritura intentó no caer seducida por la inmoralidad de Luisito Rey.

“Entender las circunstancias de una persona ayuda a entender en qué se convirtió y las circunstancias de Luisito no fueron nada fáciles. Entenderlo fue una de mis metas. Su trauma empieza desde que a los seis años lo pusieron a cantar en bares. No hay una manera no dañina para un niño de ponerlo a trabajar a esa edad”, expresa Oceguera.

“A Luis Miguel no podemos juzgarlo de manera realista porque nadie ha tenido una vida como la suya, sin afectos. Desde los 10 años mantuvo a su familia y creció bajo la férula de un padre violento, se brincó la infancia, la escuela. Cómo pensar en normalidad en una persona que sabe que su papá mató a su mamá y lo hizo elegir entre su madre y la carrera”, concluye Oceguera.

Con información de la Agencia EFE