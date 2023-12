BREVES: Gloria Trevi, conmovida por la salida de Carla Estrada de Televisa; Juan Osorio ataca Karol Sevilla; Keanu Reeves y Winona Ryder, juntos en comedia romántica

TIENE UN EX SUEGRO METICHE

Así como Juan Osorio fue el responsable de que Emilio y Karol se conocieran y grabaran una canción juntos, ahora, a la distancia, reconoce que antes, cuando su hijo estaba con Sevilla, no se veía tan contento como ahora con Leslie, por lo que se siente muy feliz.

”Lo que me da gusto es que está con una persona que ahora sí lo acompaña, lo apoya, sale con él, entonces me da mucho gusto, por mí, antes lo veía de repente muy triste en la casa, y no me gustaba, pero no me podía meter, pero ahora qué bueno que está probando”, expresó.

”¿Lo dices por Karol Sevilla?”, lo cuestionaron, a lo que respondió: “Sí claro, por supuesto, por quién más”.

Finalmente, Juan Osorio afirmó que a Leslie Gallardo le da el visto bueno, “está aprobada”; Emilio no ha dejado de mostrar en redes lo enamorado que está de su novia, ha compartido momentos románticos con ella, algo que no hacía cuando aún era pareja de Karol Sevilla.