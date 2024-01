BREVES: Hoy, chismes de Sofía Vergara, Selena Gómez y Maribel Guardia

”Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé” , confesó.

Maribel Guardia enfrenta la vida con optimismo aunque por dentro sigue rota tras la muerte hace casi 10 meses de su único hijo Julián Figueroa, producto de su relación con el también fallecido cantante Joan Sebastian.

Maribel, uno de los rostros más queridos del espectáculo mexicano admite que lucha todos los días para levantarse de la cama y salir a vivir, por ella y por su nieto José Julián; Guardia prácticamente regresó a los escenarios al poco tiempo de que su hijo muriera de un infarto.

Regresó con toda la actitud a la puesta en escena “Lagunilla mi barrio”, y en sus redes suele compartir momentos con su familia en los que siempre está presente el recuerdo de su hijo.

Sin embargo, tras la muerte de su hijo, Maribel confesó que no ha regresado al gimnasio, pues ni ganas tiene, tampoco se ha cuidado como acostumbraba, confesó en entrevista para “Siéntese quien pueda”.

”Desde que murió Julián no he hecho ejercicio, no me he cuidado nada, no tengo todavía esa ilusión de empezar a cuidarme, ya lo haré en algún momento”, dijo.