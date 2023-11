BREVES: José Eduardo Derbez desmiente divorcio de su madre; Ivana Knoll se vuelve tendencia; Samadhi Zendejas responde a Pancheri

A pesar de que en estos momentos, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, se encuentra en Estados Unidos como parte de su gira teatral, ya ha expresado su opinión sobre los rumores de la separación entre su madre y el político Omar Fayad. La periodista Inés Moreno logró establecer contacto con el actor y presentador a través de WhatsApp, y esto es lo que comentó: “No pues no tenía idea pero pues diario habló con los dos y si no me he enterado supongo que no es verdad jajaja o a menos que sea sorpresa”.

