‘¿Cuál es la diferencia?’ Bárbara de Regil desata polémica al no saber si prefería Halloween o Día de Muertos

La actriz de “Rosario Tijeras” y reconocida celebridad de las redes sociales, Bárbara de Regil se encuentra en el ojo del huracán tras las polémicas declaraciones que brindó durante un evento el pasado 26 de octubre. Durante el “chacaleo”, la fitness coach expresó su preferencia entre celebrar Halloween o Día de Muertos.

Acompañada por su hija Mar de Regil, le fue preguntado por un reportero que cual de las dos festividades preferiría, a lo que De Regil respondió que “¿cuál era la diferencia?”, y momentos después reflexionó para decir “Halloween. El Día de Muertos no, a mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida ¿no? Eso de que hay que ponerles sus estos... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así”.

Agregando que prefiere honrar a su madre en vida, ofreciéndole lo que le gusta, en lugar de ponerle ofrendas cuando ya no esté.

