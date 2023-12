BREVES: Kate del Castillo no se quiere encasillar; Paulina Mercado, positiva frente a su diagnóstico; Alejandra Procuna fue chofer de un colega

Para la actriz Kate del Castillo trabajar en telenovelas en México hizo que inevitablemente se encasillara en esos papeles, impidiéndole abrir puertas hacia proyectos en el cine.

La actriz se mudó a Estados Unidos hace 21 años, motivada por diferentes circunstancias que eran necesarias en su momento, tal y como precisó durante una entrevista con Yordi Rosado.

”La vida se va muy rápido, es casi la mitad de mi vida viviendo fuera de mi país. Uno nunca se quiere irse de su país, yo amo México sobre todo las cosas como país, soy super mexicana, me salí y se me abrieron las puertas, no sé si estaban cerradas para mí aquí pero no estaban abiertas, eso seguro. Yo no me fui necesariamente porque quisiera hacer una cosa internacional, me fui porque no tenía trabajo aquí, no me hablaban para hacer cine porque había hecho muchas telenovelas”, señaló.