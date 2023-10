Britney Spears: aborto, salud mental y su ‘muerte creativa’

”Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes” , se lee en un extracto publicado por People Tuesday.

SUFRE DESPOJO

Se espera que muchas de las acusaciones de Spears contra su padre y otras personas que operaron la tutela sean escuchadas en un juicio civil programado para el próximo año.

“La tutela me despojó de mi condición de mujer y me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; Me lo robaron”, asegura lastimosamente la cantante de ‘Toxic’.

Las muy esperadas memorias de Spears se publicarán el 24 de octubre, pocos meses después de que se anunciara su divorcio de Sam Asghari, y prometen arrojar luz sobre las décadas tumultuosas en la célebre vida de Spears, de ahora 41 años.