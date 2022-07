“ No es fácil escribir sobre tu esposo ”, dijo en la película. “M ordí varios lápices ”.

“Creo que ha habido una transformación asombrosa en términos de su personalidad pública. Definitivamente la han arreglado. ... Incluso puede verse un poco glamorosa a veces”, dijo Pauline Maclaran, autora de “Royal Fever: The British Monarchy in Consumer Culture”. “Ella siempre luce muy elegante, pero apropiada para su edad. No tan torpe como solía ser”.

Camilla tiene funciones en más de 100 organizaciones benéficas, relacionadas con temas como la promoción de la alfabetización, el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y las personas que tienen osteoporosis.

Conocida por tener un perverso sentido del humor, la británica ha suavizado la imagen sofocante de Carlos y ha hecho que el heredero al trono parezca menos remoto y más accesible.

Con información de AP