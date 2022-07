‘Persuasión’ se estrena en Netflix, ¿convencerá a los fans de Jane Austen?

Sólo necesitó seis novelas para conquistar a los lectores de la Inglaterra de la Regencia y, más de 200 años después, hay una legión de fanáticos dispuestos a comprar sus libros, y a ver las películas inspiradas en ellos.

Calificada de intemporal, la escritora británica puede presumir que sus historias siguen inspirando productos audiovisuales. En 2020 se estrenó “Emma” con Anya Taylor-Joy como protagonista, y ahora llega a Netflix “Persuasión” (que ya ha tenido otras dos adaptaciones en Reino Unido, en 1995 y 2007, respectivamente) con Dakota Johnson en el rol estelar.

En la novela, la última que escribió Austen, Anne Elliot tiene 27 años y está muy consciente de que todos la consideran una solterona. Pero no es que no hubiera tenido la oportunidad de casarse, años atrás terminó el noviazgo con el único hombre que ha amado debido a que éste no era considerado un buen partido.