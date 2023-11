Cantará hoy RBD a fans mexicanos en Monterrey tras 15 años

“Por todas las veces que la cantamos con el corazón roto, por todas las veces que la cantaste y yo no estuve ahí, déjame escucharte bien fuerte”, ha dicho Anahí en los diversos escenarios en los que se ha plantado a cantar junto a “sus hermanos de vida”, como ella llama a los integrantes del grupo.

Cuando se grabaron las entradas y salidas de la telenovela ‘Rebelde’, ficción de donde surgió RBD, se eligieron como escenarios lugares emblemáticos de Monterrey. Por eso, no era sorprendente que la ciudad sea una de las elegidas para su paso por México.

ROMPER RÉCORD

De acuerdo con el sitio Touring Data, Anahí, Dulce, Maite, Christopher y Christian lograron recaudar poco más de 130 millones de dólares en sus 30 conciertos que ofrecieron, convirtiendo su tour en el más taquillero del país.

Anteriormente, este récord pertenecía a la extinta banda británica One Direction, que entre agosto y octubre del 2014, realizaron 29 presentaciones en territorio estadounidense con el “Where We Are Tour”.

‘Soy Rebelde Tour’ inició el 25 de agosto en El Paso, Texas ante más de 34 mil personas, y recorrieron otras ciudades como Las Vegas, Phoenix, Denver, Chicago, Orlando, Los Ángeles, entre otras. (Con información de El Universal)