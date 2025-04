Gerardo Noroña reta al CED; pedirá sanción a Oliver Frouville

El 10 de abril se reportó que Gerardo Fernández Noroña pedirá una sanción al Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) tras sus declaraciones sobre el Gobierno de México.

El político anunció que está preparando un documento en contra de las declaraciones del presidente de la CED, Olivier Frouville. Presuntamente, Noroña pedirá que el director de la CED reitere sus declaraciones sobre la desaparición sistemática, apuntando que son comentarios, presuntamente, generalizados.

‘Si él no retira sus aseveraciones; nosotros estamos trabajando un documento para pedir la sanción que corresponda a un funcionario que está actuando de manera facciosa. Es un tema delicadísimo, las desapariciones forzadas son delitos de lesa humanidad’ comentó Noroña.

Entre lo reportado, se destacó que Noroña detalló sobre la sanción: ‘pues la que determine la ONU. Yo no voy a decirles qué tipo de sanción, pues ellos sabrán dependiendo la gravedad de lo que hizo.’

Los medios de comunicación han interpretado las declaraciones de Noroña como un reto a Olivier Frouville; pidiendo que el presidente de la CED de ejemplos concretos sobre sus argumentos de las desapariciones sistemáticas.

‘Yo sigo retándolos; un caso que presenten; uno. Mienten; mienten. Y si dice que respetó los procedimientos, pues ni modo que lo dejen colgado de la brocha al presidente, pero no lo respetó, no estaba en la agenda, lo reto a que me diga dónde estaba en la agenda, lo reto a que me diga en su informe final dónde están las referencias a México, lo reto a que presente el informe que él sostiene, que deduce de ahí que hay desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada’ comentó.