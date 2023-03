Caos en DC: The Rock ‘arruinó los planes’ de Shazam 2 antes de su salida del DCEU

Sin embargo, a pesar de que The Rock aseguró que la reunión sucedería eventualmente –sin considerar en ese momento todos los cambios orquestados por J ames Gunn a finales del 2022, que incluyeron la cancelación de cualquier continuación a los planes de Johnson–, parece que ni siquiera en ese momento estaba muy dispuesto a compartir personajes o decisiones creativas.

Se informa que The Rock quiso ser el centro del DCEU junto al Superman de Cavill, al punto de rechazar una escena post-credit que involucraba a Shazam en #BlackAdam El ego de The Rock será siempre recordado como una de las mayores razones del fracaso de su franquicia. pic.twitter.com/oJ2cSnWCnI

Esto de acuerdo a una entrevista que publicó The Wrap con Levi, en la que el actor asegura que el ex-luchador impidió cualquier tipo de cameo de Shazam en “Black Adam”, artículo que además compartió en sus historias de Instagram con el comentario “la verdad os hará libres”.

En el texto se menciona que The Rock, además de impedir el cameo, evitó que los otros miembros de la Liga de la Justicia –que comenzó a plantear en su película– aparecieran en “Shazam: Fury of the gods” –con la intención de controlar las decisiones creativa alrededor de su personaje y del Superman de Henry Cavill, exclusivamente–, filme que se estrenó hace unas semanas con una muy mala recepción crítica y de taquilla.

Esto último, se especula, pudo ser lo que llevó al protagonista de “Chuck” a revelar esta información, pues también ha declarado junto al director de “Shazam”, David F. Sandberg, que no están contentos con el poco apoyo de marketing que recibió su película por parte de Warner y que, desde su perspectiva, provocó este fracaso para la secuela.