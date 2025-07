‘No te muevas así porque se me para la...’: revela Susana Zabaleta el acoso que sufrió de Francisco Céspedes en Oaxaca

TE PUEDE INTERESAR: Critica El Temach a Fabiola Martínez, la supuesta amante del Escorpión Dorado: ‘ridícula que se ve’

“Es que es depende de a quién le creas, a Francisco Céspedes porque está enojado porque yo hice una declaración, que yo creo que las mujeres ya estamos un poquito hartas, pero creo que es muy ruin haber dicho lo que dijo cuando él me dijo arriba de un escenario una frase irrepetible”, manifestó Zabaleta.

La frase en cuestión no tardó en generar indignación: “No te muevas así porque se me para la ver...”, relató sin tapujos. Según narró, la situación tomó un giro tenso cuando Ricardo Pérez reaccionó de inmediato, dispuesto a encarar a Céspedes, aunque el comediante Slobotzky intervino para evitar que el incidente escalara a golpes.

Más allá de la controversia, Zabaleta subrayó que el centro de atención debía permanecer en el acto mismo, y no en desviar la discusión hacia temas colaterales: “Qué triste, ¿no?, es que no cambien los focos, aquí el foco está en nosotras”.

Este nuevo testimonio de la actriz y cantante se dio apenas semanas después de que Céspedes ofreciera su propia perspectiva ante reporteros, mostrando aparente extrañeza frente a los señalamientos. En aquel momento, el intérprete de “Vida loca” aludió a las supuestas dificultades de salud de Zabaleta, recordando el acompañamiento que —dice— le brindó.

“Cuando tuvo cáncer la llamaba todos los días, no le voy a mandar ningún beso, no entiendo por qué... trabajamos juntos, lo hicimos bastante bien y cuando ella tuvo dificultades en su vida la llamaba todos los días preocupado por ella”, declaró.

No obstante, concluyó el tema intentando restar importancia a las diferencias y reafirmando su respeto hacia quienes han compartido escenario con él: “Y ya no toco más el tema porque es un problema de ella, ella fue la que habló, siempre me he expresado bien de los colegas y sobre todo con los que he trabajado y les deseo a las personas lo mejor, y respeto a mis colegas sobre todas las cosas”.

Mientras tanto, el público permanece atento no solo a las aclaraciones sobre el incidente, sino también al verdadero estado de salud de Zabaleta, pues hasta el momento ella no ha confirmado ni desmentido los rumores de la enfermedad.

En redes, seguidores de la cantante y usuarios feministas han insistido en mantener la conversación en el punto crucial: la violencia verbal que tantas veces se normaliza en los entornos laborales y artísticos.