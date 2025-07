Critica El Temach a Fabiola Martínez, la supuesta amante del Escorpión Dorado: ‘ridícula que se ve’

“¿Por qué a Ángela Aguilar la cancelan y a Fabiola la celebran, si hicieron lo mismo?” , soltó al arrancar su grabación, donde reprochó lo que interpreta como una incongruencia colectiva . Su molestia, sin embargo, no se detuvo ahí.

De forma más general, el creador apuntó contra actitudes que, asegura, observa en muchas mujeres: “Son inteligentes, pero fingen no serlo para no asumir la responsabilidad de sus decisiones. Al final, los hombres son quienes pagan los platos rotos”.

Al referirse a Montiel, reconoció su carácter afectuoso, aunque subrayó que cuando las cosas no marchan bien, la narrativa social tiende a volcar toda la culpa sobre el hombre . “Ese es el discurso femenino actual: cuando algo sale mal, dicen que fueron engañadas y el hombre termina pagando las consecuencias”.

En el mismo video, El Temach criticó abiertamente que Martínez divulgara audios privados de Montiel: “¿Por qué a ella no la critican si es más chismosa y hasta publica mensajes privados? Por eso les digo, no manden notas de voz románticas, porque luego cualquier morra, por likes, las hace públicas”.

Su juicio sobre Fabiola fue tajante: “Creo que esta señora ni cuenta se da de lo ridícula que se ve. Ella piensa que se muestra empoderada, pero en realidad da pena ajena”. También ironizó sobre la nueva ola de creadores que monetizan polémicas sentimentales: “Ya lo vimos: Adrián Marcelo hizo dinero, luego Oscar Burgos y ahora Fabiola, que ya hasta abrirá su canal de YouTube para sacar provecho del chisme”.

A manera de cierre, El Temach optó por el humor ácido, anticipando su futuro en la vejez: “Cuando sea anciano me convertiré en Paquito el del barrio, compondré canciones contra las mujeres y ahí sí, a mi edad, ya no me van a poder cancelar”.