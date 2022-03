$!Carmen Muñoz conducirá el nuevo Talk Show de Unicable, ‘Secretos al desnudo’

“’Secretos al desnudo’ es un programa de temática social en el que vamos a platicar con familias, con parejas, con vecinos, con hermanos que van a ir al programa a desnudar secretos, te estoy hablando de esas historias de vida que vivimos a diario pero que muchas veces nos generan conflictos y no sabemos cómo solucionarlos. Todas estas personas necesitan de un consejo, necesitan de la mano de alguien que les dé una guía para solucionar ese conflicto, hay algunos casos en los que no se llega a una solución, pero si creo que se llevan una reflexión, igual que la gente que nos estará viendo en casa sobre cada uno de los temas que vamos a exponer”, mencionó.

En VANGUARDIA platicamos con la ex conductora de ‘Enamorándonos’, quien sigue cosechando éxitos, luego de su lanzamiento de su primer libro “Dale Like al Amor” a mediados del 2021, para que nos contara todo lo que debemos saber antes de ver ‘Secretos al desnudo’.

Carmen Muñoz, llega a este nuevo proyecto ‘renovada’ y con muchas esperanzas de que ‘Secretos al desnudo’ sea uno de los programas más queridos de la televisión. La tambien conferencista, nos platicó un poco como fue que se involucró en este proyecto, después de su salida de la cadena TV Azteca, televisora que decidió dejar a pesar de estar en uno de los programas más exitosos de la televisión (Enamorándonos), para tener un poco más de tiempo para ella y su familia.

“Yo estaba en un momento de mi vida en donde me quería dar un año sabático, tenía muchas ganas de visitar a mi familia, de descansar, de tener tiempo para hacer otras cosas y justo cuando estoy en este descanso fue que llega este proyecto a mis manos de la mano de Alexis Núñez y me entusiasmó mucho regresar a la televisión con un proyecto que significa un gran reto, pero que también me entusiasma muchísimo presentar”.

“Yo creo que todo en general ha sido un gran reto, porque es algo que yo quería hacer, pero nunca se me había dado la oportunidad de hacerlo. Las situaciones son muy fuertes, pero también trato de aterrizar lo que yo he escuchado para poder dar un consejo para poder dar una guía. Pero al final cuando termino la grabación yo me sacudo y me desconecto, no me puedo enganchar con eso, pero si muchas veces me ‘apachurra el corazón’ ver a una madre llorar, ver a alguien que no la están pasando bien, de verdad creo que no imaginamos la dimensión de los problemas que se viven dentro de una familia mexicana”, agregó la también conductora de Hoy.

Unicable apuesta una vez más por un Talk Show, donde se abordarán todo tipo de problemáticas sociales que más afectan a las familias mexicanas. En la conferencia de prensa, Alexis Núñez aseguró que el programa tiene toda una investigación detrás y los casos son cien por ciento reales, contrario a otras producciones de este tipo.