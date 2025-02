¿Es seguro tomar aspirina todos los días para prevenir infartos?... esto dice la ciencia

La aspirina es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) conocido por sus propiedades analgésicas y anticoagulantes. Durante décadas, los médicos han recomendado su uso diario en dosis bajas para prevenir ataques al corazón y accidentes cerebrovasculares en personas con alto riesgo cardiovascular. Pero, ¿es realmente eficaz y seguro para todos?

LO QUE DICE LA CIENCIA SOBRE EL USO DIARIO DE ASPIRINA

Investigaciones recientes han cambiado la perspectiva sobre el uso diario de aspirina. Según la American Heart Association (AHA) y el American College of Cardiology (ACC), la aspirina no debe ser una solución universal para la prevención de enfermedades cardiovasculares, especialmente en personas sanas o sin antecedentes de eventos cardíacos.

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine reveló que el uso diario de aspirina en adultos mayores sin enfermedades cardiovasculares no solo no redujo significativamente los ataques al corazón, sino que aumentó el riesgo de hemorragias internas graves.

¿QUIÉNES DEBERÍAN TOMAR ASPIRINA DIARIAMENTE?

Los expertos coinciden en que el uso diario de aspirina podría ser recomendable solo en los siguientes casos:

• Personas con antecedentes de infarto o accidente cerebrovascular: Para estos pacientes, la aspirina puede prevenir recurrencias.

• Pacientes con alto riesgo cardiovascular: Aquellos diagnosticados con enfermedades arteriales graves podrían beneficiarse, pero solo bajo supervisión médica.

• Individuos con stents o cirugías de bypass: En estos casos, la aspirina puede ayudar a mantener el flujo sanguíneo adecuado.

Si no perteneces a estos grupos, tomar aspirina a diario podría hacer más daño que bien.

RIESGOS DE TOMAR ASPIRINA SIN INDICACIÓN MÉDICA

El uso indiscriminado de aspirina puede traer efectos adversos. Entre los riesgos más comunes se encuentran:

• Sangrado gastrointestinal: La aspirina puede irritar la mucosa estomacal, provocando úlcera o hemorragias.

• Riesgo de hemorragias cerebrales: En algunas personas, el efecto anticoagulante puede aumentar el riesgo de sangrados internos peligrosos.

• Alergias o reacciones adversas: No todos los organismos reaccionan de la misma manera, por lo que su uso debe ser vigilado por un especialista.

MITOS Y REALIDADES SOBRE LA ASPIRINA Y EL CORAZÓN

Existen muchas creencias erróneas sobre la aspirina y su impacto en la salud cardiovascular. Algunos mitos comunes incluyen:

“Si tomo aspirina, no tendré un infarto” Falso. La aspirina reduce riesgos, pero no garantiza una protección total. La prevención también requiere una vida saludable.

“Todos los adultos mayores deben tomar aspirina” Incorrecto. La evidencia sugiere que, en adultos mayores sanos, los riesgos superan los beneficios.

“La aspirina reemplaza otros tratamientos para el corazón” No. Es solo un complemento en ciertos casos y no sustituye a otros medicamentos ni cambios en el estilo de vida.

ALTERNATIVAS NATURALES PARA EL CUIDADO CARDIOVASCULAR

Si no tienes una condición que requiera aspirina, puedes optar por opciones naturales para proteger tu corazón:

• Dieta saludable: Consumir alimentos ricos en omega-3, como pescados y frutos secos, ayuda a reducir la inflamación.

• Ejercicio regular: La actividad física fortalece el corazón y mejora la circulación sanguínea.

• Evitar el tabaco y el alcohol: Fumar y beber en exceso aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas.

• Control del estrés: Prácticas como el yoga o la meditación pueden reducir la presión arterial.

CONCLUSIÓN: ¿TOMAR O NO TOMAR ASPIRINA?

Tomar aspirina todos los días no es recomendable para todos. Si bien puede ser útil en personas con enfermedades cardiovasculares previas, también conlleva riesgos importantes. Antes de incorporarla a tu rutina diaria, consulta con un profesional de la salud para evaluar si realmente es adecuada para ti.

DATO CURIOSO: Sabías que la aspirina fue descubierta en 1897 por el químico Felix Hoffmann, de la compañía Bayer? Inicialmente, se usó como un remedio para el dolor y la fiebre, pero su impacto en la salud cardiovascular se descubrió mucho después.