Charlize Theron presume su regreso a ‘Fast & Furious’ como la villana Cipher

En la foto que subió a su cuenta de Instagram , Theron aparece en un ascensor junto a dos hombres noqueados, y aparece escrita la frase: “She’s back, baby” (Ella ha vuelto, baby). Prueba de que Cipher , quien además presume cambio de look, sigue manteniendo una condición física inmejorable.

Si bien algunos personajes consentidos no regresaron al cierre de la saga, como sucedió con Dwayne Johnson, que no superó los desacuerdos que tuvo con Diesel en la grabación de la octava película, se anticipa que la penúltima entrega de la película de acción no decepcionará a sus seguidores.