Chris Pratt tuvo que pelear por sus personajes... y le dijeron ‘no’ muchas veces

“En la escuela secundaria me acuerdo que me lo plantearon y cuando me preguntaron qué quería ser dije: ‘No sé, pero seguro voy a ser famoso y millonario’”.

“Sí, cuando trabajé como mesero , hubo gente que me reconocía y me decía ‘Seguro que eres actor’”.

“Seguro, claro. Pero no lo pienso decir porque, aunque algo salga mal, hay mucha gente atrás que trabaja muy duro para conseguirlo. No me avergüenzo de nada especifico, pero es cierto que hay trabajos de los que estoy menos orgulloso que otros”.

“Sí, yo estaba viviendo en Maui y en el restaurante donde trabajaba como mesero vino una actriz, yo la reconocí y cuando empezamos a hablar me contó que estaba por dirigir una película, dentro de cuatro días y necesitaba al protagonista porque el actor que tenía, había renunciado. Era una película terrible de bajo presupuesto que nadie nunca vio, pero así empecé. Cuatro días después me tomé un avión de Hawai a Los Angeles, ensayamos una semana y filmamos la película en diez días, donde me pagaron 700 dólares . Así empecé”.

Mientras tanto, la hija de Ron Howard, Bryce Dallas Howard , hoy en persona recuerda: “Yo lloré la primera vez que vi a los dinosaurios, porque nunca antes los había visto tan reales. Y supongo que ahí también me di cuenta que el cine había cambiado para siempre ”, asegurando que la nueva versión “ Es muy divertida, con todo lo que hubieras esperado y más. Me parece fantástica la idea de reunir ahora los dos mundos, en una misma historia. ” Pero los recuerdos de Chris Pratt , son diferentes.

Todavía me acuerdo cuando Sam Neill me había llevado de compras por los negocios de Universal Studios, en aquella entrevista exclusiva que tuvimos en la primera versión de “ Jurassic Park ”. Créase o no, me había pedido que lo ayudara a elegir una nueva cámara de fotos porque la de él ya era... prehistórica. Con el éxito que había conseguido se compró su primer auto Porsche , pero como él mismo me contó después: “Me daba tanta vergüenza, que lo estacionaba una cuadra antes, para que no me vieran bajar de un auto tan lujoso ”.

“Cada vez me pesa menos (risas). Fue algo nuevo cuando filmamos la primera película, pero me voy sintiendo más cómodo, en especial después de tantas entrevistas donde hablo una y otra vez del mismo personaje. Siento como si fuera parte de mi ropa, como cuando te pones zapatos nuevos y al principio te dejan ampollas, pero después te quedan cómodos. Así de cómodo estoy hoy”.

-¿Por ejemplo?-

“Si me nombras una película te digo”.

- ¿”El Zorro”?-

“Probablemente, sí. Como actor, uno pasa por pruebas de audición todo el tiempo, aunque no te conozca nadie. Llevas una foto tuya y vas para ver si te consideran. Yo tuve que pelear por todos mis personajes. Por supuesto me dijeron ‘no’ muchas veces. Y no me importó. Si me hubiera caído mal, no hubiera tenido que ser actor”.

-¿Será por eso que hoy también le das mucha más importancia a tu fama?-

“Definitivamente, sí. Pero yo tampoco creo que estaba listo en aquel momento. La razón por la cual me rechazaron en aquellos personajes es porque yo no estaba preparado para hacerlos en aquel momento, ni física ni mentalmente. Si me hubieran elegido, seguramente hubiera quedado pésimo”.

-¿Y después de tantos meses de rodaje, en el momento en que finalmente te sientas en una butaca a ver tu película terminada... ¿Es posible disfrutarla como un espectador más?-

“Nunca se siente nada completo, supongo que es lo malo de formar parte de esta clase de cine donde incluso en el estreno me pongo a cuestionar todo lo que hice. Supongo que es algo natural para cualquier artista. Apuesto que hasta Picasso al ver alguna de sus pinturas debe haber pensado que tenía que agregar alguna pincelada más, aunque nunca lo hubiese admitido (Risas)”.