85 años de Dustin Hoffman, su interpretación de Benjamin Braddock en “The Graduate” lo encumbró

El actor nació el 8 de agosto de 1937, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, durante la Gran Depresión. “Nos mudábamos mucho”, dijo a GQ en 2007. “Él siempre compraba casas que no nos podíamos permitir y nos mudábamos y a los seis meses no tenía dinero para la hipoteca y nos volvíamos a mudar al centro”, dijo, refiriéndose a su padre. Su infancia, comentó, no fue feliz. “En un momento dado desafiamos a nuestros padres y dijimos: ¿por qué tuvisteis hijos? Recuerdo que mi padre respondió sin pausa: A mí no me preguntes. Mi hermano es casi siete años mayor y estoy bastante seguro de que yo fui un accidente. Creo que eso te define más que cualquier otra cosa en la vida”. Anuncio En el colegio, Hoffman era de los pequeños de la clase y no especialmente agraciado. En 1952, se matriculó en Los Angeles High School donde comenzó a tomar clases de piano clásico. El actor, según se lee en el libro “Dustin Hoffman: Hollywood’s Antihero”, soñaba con convertirse en pianista profesional. Durante su infancia y adolescencia, dijo, de acuerdo con el libro, “era un niño que siempre era demasiado bajo, llevaba aparato en los dientes y tenía uno de los peores casos de acné en Los Ángeles”. TE PUEDE INTERESAR: Buck Henry, guionista de “The Graduate”, muere a los 89 A los 19 años, tras abandonar los estudios de música en el Santa Monica City College y pasar por el Pasadena Playhouse, se mudó a Nueva York persiguiendo sus aspiraciones interpretativas. Allí, compaginó la actuación con diferentes trabajos, como asistente de ventas en el departamento de juguetes de los almacenes Macy’s, conserje en un estudio de baile o empleado en un hospital psiquiátrico. Anuncio

Con el tiempo fue consiguiendo papeles en televisión y en teatro. En 1966 tuvo un pequeño papel en la comedia “The Tiger Makes out”. Un año después, en 1967, llegó su gran oportunidad con “The Graduate”, en la que interpreta a un recién graduado de 21 años que se convierte en amante de una mujer amiga de sus padres y de cuya hija se enamora. En 1968 fue nominado al Oscar a mejor actor por esta actuación. Su segunda nominación llegó dos años después, con “Midnight Cowboy”, de 1969, en la que da vida a Rico “Ratso” Rizzo, un timador con tuberculosis que se hace amigo de un texano recién llegado a Nueva York que sobrevive prostituyéndose. En 1970, estrenó “Little Big Man”; “Straw Dogs, en 1971 y “Lenny”, en 1974, entre otras. Esta cinta, en la interpretó al cómico estadounidense Lenny Bruce, le valió su tercera nominación a un premio de la Academia. TE PUEDE INTERESAR: ‘’Tootsie’ o ‘Más sabe el diablo por viejo’; Las odiosas comparaciones Anuncio DOS ÓSCAR Le siguieron otros trabajos como “All the President’s Men”, de 1976, en la que se mete en la piel de Carl Bernstein, uno de los periodistas que destapan el Caso Watergate. Ese mismo año llega a los cines “Marathon Man” y dos años después lo hace “Straight Time”. En 1979 se cuela de nuevo en la cartelera con “Agatha” y “Kramer vs. Kramer”, con la que obtiene su cuarta nominación y primera victoria en los Oscar.

El actor fue reconocido por la Academia en otras tres ocasiones, siendo candidato al mejor actor en 1983 por “Tootsie”, en 1989 por “Rain Man” y en 1998 por “Wag the Dog”. Su trabajo en “Rain Man”, dando vida a Raymond Babbitt, un joven con Transtorno del Espectro Autista cuyo hermano descubre que existe cuando su padre muere y él se convierte en el heredero de su fortuna, hizo que se llevara el premio a casa. En la filmografía de Hoffman se encuentran también otras películas como “Family Business”, “American Buffalo”, “Mad City” y “Moonlight Mile”, entre otras. En 2017, “Variety” y “The Hollywood Reporter” publicaron el testimonio de diversas mujeres que contaban episodios de acoso o abusos sexuales por parte del actor, algunas de ellas cuando aún eran menores.

Tras la revelación de la primera mujer, a la que Hoffman hacía comentarios sexuales y tocó el trasero varias veces cuando tenía 17 años, el actor dijo tener “el máximo respeto por las mujeres”. “Y me siento terriblemente mal si cualquier cosa que haya podido hacer le puede haber causado incomodidad. Lo siento. No refleja quién soy”, aseguró. El actor no hizo comentarios al respecto o negó las sucesivas acusaciones.

