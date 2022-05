Arturo Zaldívar presidente de de la SCJN financia una serie sobre “El Caníbal de Atizapán”

La serie, que se llama “Caníbal. Indignación total”, tiene como guía el caso de Andrés Mendoza Celis, mejor conocido como “El Caníbal de Atizapán”, es un feminicida serial al que se le imputan el asesinato de al menos 19 mujeres.

“Esta serie tiene como objetivo mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas”, explicó Zaldívar en una conferencia de prensa.

“Caníbal. Indignación total” se estrenará el próximo 27 de junio y está compuesta por cinco capítulos que serán transmitidos por los canales de televisión Justicia TV, el canal de Las Estrellas y otros medios públicos.

Así mismo, el magistrado precisó que la producción se hizo con “seriedad y cuidado” e indicó que además que “no busca generar morbo, sino provocar reflexión, y no busca señalar culpables, sino apuntar a soluciones”.