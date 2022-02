Con once nominaciones”Dune” es favorita en los premios Bafta

“Belfast”, “Don’t look up”, “Dune”, “Licorice Pizza” y “Power of the dog” pelean por el Bafta a mejor película.

Por otra parte, “No time to die” la nueva película de James Bond se tuvo que conformar con cinco nominaciones, las mismas que “West Side Story” y “Licorice Pizza”, con cuatro están “King Richard”, “After love”, “Booiling point”, “Cyrano” y “Passing”.

