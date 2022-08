“ Fue especialmente duro por Tacho (Eustacio), estábamos totalmente en riesgo ”, expresó Eichelmann Kaiser. “ Mi miedo venía más de lo personal, yo hice un trato con Tacho y su familia, les dije que me lo llevaba de una pieza y lo regresaba de una pieza ”, añadió.

“ Quería hacer una película que hablara de la relación con mi papá y filmamos en San Luis Potosí, en Wirikuta, esta zona que tiene un peso energético donde pasan cosas difíciles de explicar ”, explicó el cineasta mexicano. “ Me gusta mucho honrar al linaje, entender que el lugar en el que nací es parte de esto ”, añadió.

Kaiser narra en su ópera prima el viaje de un padre campesino hacia la CDMX para buscar el cadáver de su hija, a quien no veía en décadas.

“ Creo en el cine que atiende la herida, pero desde un lugar afirmativo, no soy muy fan del cine que mete el dedo a la llaga y la hace sangrar, ya sé que el país está mal, que yo estoy mal, que el mundo camina vertiginosamente a un lugar complicado, pero ¿dónde esta la apuesta por algo mejor? ”,explicó el Kaiser en una entrevista con Efe.

En tanto, Carlos Eichelmann Kaiser descubrió a su protagonista mientras escribía el guion de la película, cuando en un grupo de resistencia civil al que pertenece enviaron un reportaje en el que aparecía el minero retirado (Eustacio) hablando de la situación del estado de Coahuila, de donde es oriundo.

Realizó unas capturas de pantalla donde estaba el nombre de Eustacio Ascacio y continuó con su proyecto. No sino hasta que la película estaba más cercana a llevarse a cabo cuando le pidió al equipo de casting que lo encontraran.

“Me fui a Coahuila a hacerle un casting presencial de una escena en la que hablaba con su hija muerta (que no está en la película) y se le empezó a quebrar la voz de una forma muy honesta, del otro lado del cuarto su mujer, Cipriana, empezó a llorar también”, cuenta Eichelmann Kaiser. “Se acabó el casting y quedamos todos muy contrariados con una energía en el cuarto muy intensa, no entendíamos qué había pasado”, añadió.

Después, el cineasta se enteró que Eustacio y Cipriana habían perdido a una hija. “Ahí te das cuenta de que no es una decisión tuya, que es la película la que está escogiendo su camino”, expresó Eichelmann Kaiser.