Iñárritu, Aronofsky, Guadagnino y Mitre, competirán por el León de Oro de Venecia

Entre las 23 películas que componen este año en la Selección Oficial, González Iñárritu y Mitre son los dos únicos que representan a Latinoamérica.

Por su parte, el director mexicano regresará a la Mostra casi dos décadas después de su ovacionada “21 gramos” (2003) con “Bardo. Falsa crónica de unas cuantas verdades” protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani o Ximena Lamadrid.

Anuncio

TE PUEDE INTERESAR: Julianne Moore presidirá el jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia

En tanto, Mitre competirá con “Argentina, 1985”, que es protagonizada por Ricardo Darin.

Así también Aronofsky que este año aspirará al León de Oro con “The whale”, en la que Brendan Fraser interpreta a un obeso mórbido.

Anuncio

Mientras que Luca Guadagnino lo hará con una historia de amor y canibalismo, “Bones and all”, protagonizada por Timothée Chalamet.

Así mismo, en la competición también estará “Blonde”, una biografía de Marilyn Monroe dirigida por Andrew Dominik y protagonizada por Ana de Armas y Adrien Brodi, así como “L’immensitá” del italiano Emmanuel Crialese, protagonizada por la española Penélope Cruz.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Orgullo de Coahuila! Minero y campesino del ejido de Tenochtitlán se convierte en actor y va al Festival de Venecia

Anuncio

Otras películas que están en la principal categoría son “TÁR”, que es el el regreso de Todd Field; “The eternal daugther” de Joanna Hogg; “The banshees of Inisherin” del irlandés Martin McDonagh.

Por otra parte, a estadounidense Laura Poitras ofrecerá el único documental de la Selección Oficial, “All the beauty and the bloodshed”, en tanto que el documentalista Frederick Wiseman optará por la ficción con “Un couple”.

El director francés Florian Zeller llevará al 79 Festival de Venecia “The son”, protagonizada por Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby y Anthony Hopkins. Desde Italia van a competir Gianni Amelio con “Il Signore delle formiche”, Andrea Pallaoro con “Monica” y Susanna Nicchiarelli con “Chiara”.

En la Mostra también se proyectarán “Athena” dirigida por el hijo del de Costa Gavras, Romain Gavras, ; “Love life” del director japonés Koji Fukada, “Saint Omer” de la cineasta francesa Alice Diop , “Beyond the wall” del iraní Vaid Jalilvand, “Les miens” del francés de origen marroquí Roschdy Zem y “Les efants des autres” de Rebecca Zlotowski.