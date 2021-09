Convertirse en Led Zeppelin, la revisión de cómo nace un mito

Nos aventuramos en nuestra revisión Becoming Led Zeppelin, considerando que esta banda no solo ha sido apodada “los Beatles del heavy metal”, sino también una de las cuatro o cinco bandas de rock’n’roll más grandes de todos los tiempos.

Led Zeppelin también tenía un respeto impactante por parte de los críticos en ese momento, se podría decir que cosas como esta tampoco suceden a menudo en la música (solo mire la reverencia con la que ahora se considera a ABBA; en su apogeo a menudo se los descartaba como creadores de jingle pop fáciles) que en las películas (El mago de Oz o Blade Runner habían sido muy subestimados en su día).

Pero en el caso de Led Zeppelin, hay algo único que cuenta el gran abismo entre cómo han sido vistos por sus fans y los llamados conocedores de la respetabilidad en el rock .

Y eso ayuda a explicar por qué Led Zeppelin, 50 años después, todavía tiene un sonido tan explosivo, primario y volcánico.

Lo que escuchas en su música, por incandescente que sea, es una cualidad que podría describirse, en una palabra, como destrucción creativa.

El riff que impulsa a Whole Lotta Love suena como una locomotora que se ha salido de la pista y está tratando de abrirse camino hacia el apocalipsis.

Communication Breakdown, con su implacable espíritu punk expresado por Robert Plant, suena como la banda sonora de una película de guerra.

En la década de 1970, esto es lo que los “críticos” no se dieron cuenta: que su amado rock ‘n’ roll ahora podía ser tan violento, tan salvaje, tan atascado en una especie de vandalismo erotizado.

Pero para aquellos que crecieron con su música, atraídos por la fuerza oscura de Black Dog, Rock and Roll e Immigrant Song, la banda tocó profundas cuerdas de conciencia de algo que todos experimentaron de primera mano.

Led Zeppelin surgió a fines de la década de 1960, y en muchos sentidos fueron productos de esa época, pero aplastaron los últimos rayos de sol de paz y amor con la misma confianza que Altamont y Manson.

Todo esto para decir que Becoming Led Zeppelin, es como una gran crónica en forma de documental de la banda, es una película que a todo fan de Led Zeppelin le gustaría ver, pero que, aunque esté llena de extraordinarios metraje, es una película que puede no satisfacer completamente el hambre de música.

Por ejemplo, encontramos que Jimmy Page , como un virtuoso músico de sesión en Londres, tocó de todo, desde Downtown hasta Goldfinger y sesiones con The Who, The Stones y David Bowie, o que John Paul Jones era un arreglista que orquestaba el sonido de las canciones. Amarillo suave de Donovan.

Por cierto, los otros músicos en el estudio ese día pensaron que los cuernos en la pista eran malos, hasta que Paul McCartney apareció y dijo que pensaba que eran geniales.

Vemos a los rockeros que los miembros de la banda describen como una parte integral de su formación artística: no solo Elvis y Little Richard y Bo Diddley, sino también el skiffle escocés Lonnie Donegan (descrito por Page como “una fuerza de la naturaleza”) o el Johnny Burnette Trio haciendo The Train Kept A-Rollin ‘en 1956.

Cualquier buen documental está destinado a explorar los primeros días de su tema; con Becoming Led Zeppelin se hace de manera muy completa.

La película es tan escrupulosa al explicar cómo nació la banda que a veces da la impresión de que Piero Angela & son están a punto de entrar en escena también.

Sin embargo, en la reseña de Becoming Led Zeppelin también debemos considerar una cualidad curiosamente hermética de este documental.

Si la película fuera realmente un especial de Super Quark dedicado a la música, podría haber profundizado aún más en las raíces del rock ‘n’ roll. Además de sumergirse en los archivos de los orígenes de Led Zeppelin, ofrecería aún más matices, perspectiva, una visión de cómo su tema se adaptó y cambió la cultura.

Sin productor, sin gerente, sin ejecutivo, sin cónyuge, sin amigo, sin enemigo, sin colega, sin rival, sin crítico. Convertirse en Led Zeppelin está lleno de elementos esenciales, pero en cierto nivel se siente como una especie de propaganda de Led Zeppelin.

Los miembros de Led Zeppelin, todos de mediados de la década de 1970, son fascinantes narradores de su propia leyenda.

Jimmy Page es ahora un caballero elegante, de rostro limpio y cabello largo y blanco que lo hace parecer uno de los padres fundadores, y tiene muchas historias sobre cuando era miembro de los Yardbirds, sobre cómo orientarse en la escena discográfica de Londres y jugando duro con Atlantic Records; ejecutivos sobre la cuestión de quién controlaría la música de Led Zeppelin - la banda insistió en el control total - y su negativa a lanzar solo singles.

Page se adelantó a su tiempo, se dio cuenta de que la radio FM rock estaba reproduciendo álbumes completos y haría la “magia” de comercializarlos. Plant, con una corona de rizos y una sonrisa traviesa, evoca el ardor que sentía al ver a músicos de blues como Sonny Boy Williamson, y John Paul Jones.

El problema de enmarcar un documental que en algún momento se convierte más en un diario-crónica de Led Zeppelin es que cuando empiezan a hacerse famosos, las anécdotas empiezan a volverse más selectivas y no revelan nada del desenfrenado mundo tras bambalinas.

Y aunque se trata de música, hay muchas cosas que Becoming Led Zeppelin deja fuera. La verdad es que no era necesario ver media hora de viejos clips de rock de los sesenta.

Era mucho mejor conocer un poco más de Led Zeppelin, cuando se formaron en 1968, crearon un sonido tan fuerte que abrió la puerta a una nueva era nihilista, hablemos de eso ¿no?

En otras palabras: ¿cómo surgió Jimmy Page con su enérgica y estridente versión del virtuosismo de la guitarra?

En el documental de 2008 It Might Get Loud, Page habló sobre cómo la canción de Link Wray de 1958, Rumble (que muchos conocen de la banda sonora de Pulp Fiction) fue la primera canción en utilizar la retroalimentación musicalmente y el increíble impacto que tuvo en él.

Más allá de eso, hay alguien que más o menos inventó el rock de guitarra como un muro de aniquilación devastadora. Su nombre es Jimi Hendrix. Nunca se menciona en el documental.

Una vez que Led Zeppelin se unió como un supergrupo de músicos desconocidos (Page, de los Yardbirds, fue quien tuvo un perfil público), MacMahon relata sus primeros días como un verdadero fan. Dejemos que los clips de las actuaciones continúen, lo cual es bienvenido, ya que en un momento vemos una actuación televisiva a gran escala de Communication Breakdown.

Jones tocó el bajo con un invento sinuoso que lo convirtió en el James Jamerson del metal. El sonido de Zeppelin era único, pero explotó en todas direcciones.

En concierto, podrían haber parecido más “limitados” (porque no tenían suficientes herramientas para imitar lo que Page hizo en el estudio), pero nadie en el escenario ha sido más poderoso.