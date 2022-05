El Met hace una viaje por la historia de la moda en EU con la ayuda de directores de cine

En “In America: an Anthology of Fashion” que reúne un centenar de prendas es una invitación al visitante para transportarse a la “época dorada” de Nueva York a finales del siglo XIX.

Andrew Bolton, curador del Instituto de Moda del Met y que organiza la muestra, precisó que la anterior edición, “Léxico”, se reflexionó sobre la definición de la moda estadounidense, mientras por otra parte, la de este año muestra “historias aisladas sobre el trabajo de diseñadores y modistas, muchas de ellas mujeres”.

Por otra parte, el Met escudriña también en las mujeres que encabezaron el llamado “American Look”, entre los años 30 y 50 del siglo pasado, incluyendo a Vera Maxwell, quien fue la encargada de diseñar el mono que llevaba “Rosie the Riveter”, protagonista del póster de la Segunda Guerra Mundial que se encumbró como el icono de las trabajadoras.

Es exposición fue un gran reto, incluso para el director de cine Martin Scorsese, fue una tarea desafiante.

“¿Crear una película de un fotograma en una sala de época? Una gran oportunidad y un desafío intrigante”, explicó Scorsese en un comunicado junto a su creación.

En total son nueve los directores que impregnaron su sello en las salas de época para “In America: An Anthology of Fashion”.

Jill Biden, primera dama de EU, inauguró la la Gala del Met antes de sea abierta al público el 7 de mayo.

Esta es la segunda parte de una exposición más amplia sobre moda estadounidense con el propósito de conmemorar el 75to aniversario del Instituto del Vestuario. Y fue concebida por el curador estrella Andrew Bolton, por lo que esta nueva muestra es una secuela de “In America: A Lexicon of Fashion”. Ambas cierran en septiembre.

Con Información de las Agencias EFE y The Associated Press.