$!La MET Gala y las diseñadoras que han marcado la historia de la moda estadounidense

La famosa directora de la revista Vogue, Anne Wintour mencionaba en una de sus columnas de la famosa publicación (2009), que “la moda nunca mira hacia atrás” porque lo que consideramos moda siempre se proyecta hacia el futuro, la moda como lo afirma el historiador del vestuario Giorgio Riello “capta el instante, es efímera, pasajera, quimérica”. Sin embargo, que la moda se enfoque en el futuro, no quiere decir que no tenga pasado y mucho menos que no debamos voltear a ver su historia. Organizado por Wintour, este lunes llega el evento de moda más esperado del año conocido como “la Super Bowl de la moda”, la MET Gala 2022, donde veremos a nuestros famosos favoritos desfilar con los atuendos más originales. Este año, la gala está inspirada en la muestra más reciente del MET, ‘In America: An Anthology of Fashion’ (En América: Una antología de moda), la segunda parte de una exposición que inició en 2021, la cual explora las raíces de la moda estadunidense.

“Esta exposición en dos partes considerará cómo la moda refleja las nociones de identidad en evolución en Estados Unidos y explorará una multitud de perspectivas a través de presentaciones que hablan a algunas de las complejidades de la historia con una poderosa inmediatez”, comentó Max Hollein, director del museo MET en la gala del 2021. Con un tema tan interesante, en VANGUARDIA decidimos hacer un recuento de algunas diseñadoras que forman parte de las páginas de la historia de la moda americana y que probablemente hasta ahora no se les ha dado el reconocimiento que merecen. Porque a pesar de que la moda es considerada esencialmente femenina, si en estos momentos recordamos los nombres de las diseñadoras estadounidenses más famosas, nos daremos cuenta que reconocemos más nombres masculinos que femeninos, algo que no siempre fue así. Como lo señala la historiadora Caroline Milbank en New York Fashion, “el primer plantel real de diseñadores norteamericanos fue predominantemente femenino”.

Olympe Boisse Mejor conocida como Madame Olympe, la diseñadora era originaria de Francia, pero se trasladó a Estados Unidos en la década de 1840, considerada la mejor modista de Nueva York a mediados del siglo XIX, en su tienda ofrecía vestidos, cofias (gorros), abrigos y flores artificiales de la más alta calidad y con los últimos estilos. Al final de cada verano, viajaba a París, regresando en otoño con vestidos, telas y accesorios de la moda actual, así como modistas hábiles para crear ropa personalizada. Es conocida como una de las primeras modistas estadounidenses en aplicar su propia etiqueta a la ropa que vendía.

Elizabeth Keckley En una época donde el racismo era el pan de cada día, las mujeres negras fueron descartadas y borradas de la historia de la moda del siglo XIX y XX en Estados Unidos. Sin embargo, uno de los casos más famosos de mujeres afroamericanas desempeñándose como modistas fue el de Elizabeth Keckley, una esclava negra que compró su libertad y se convirtió en modista personal de Mary Todd Lincoln, primera dama de Estados Unidos. Asimismo, se desmpeñó como en escritora y activista, en su libro ‘Treinta años de esclavitud y cuatro en la Casa Blanca’ narra su vida como esclava y como pudo comprar su libertad y convertirse en una de las diseñadoras más famosas de aquel país. “Mi vida ha estado llena de acontecimientos. Nací esclava –fui hija de padres esclavos– por lo tanto, llegué a la tierra libre de pensamiento, pero encadenada en mis movimientos. Pero me criaron para ser resistente, me enseñaron a confiar en mí misma y a estar siempre preparada para ayudar a los demás. Creo que el desarrollo de estos valores es lo que me ha permitido triunfar sobre tantas dificultades”, reflexionaba en sus memorias.