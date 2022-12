Julia Reichter, directora estadounidense que ganó un Oscar por ‘American Factory’, muere a los 76

Bognar comentó a The Hollywood Reporter que falleció el jueves por la noche. En 2020, cuando Reichter subió al escenario y aceptó la estatuilla de la academia se pudieron observar los efectos de estar sometida a quimioterapia.

Nació en Nueva Jersey el 6 de junio de 1946 y en 1971 fundó una distribuidora de cine, New Day Films, especializada en documentales y que en la actualidad todavía está operando.

The Hollywood Reporter precisó que Reichter era considerada la “madrina” de la industria cinematográfica “indie”. Estuvo nominada al Oscar por “Union Maids” (1976), “Seeing Red: Stories of American Communists” (1983) y “The Last Truck: Closing of a GM Plant” (2009).

En tanto que “American Factory”, distribuida a través de Netflix, fue el primer documental que fue producido por la compañía audiovisual Higher Ground Productions, que fundaron el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa, Michelle Obama.

En el documental se relata la llegada de un multimillonario chino a Ohio, para abrir una fábrica en una planta abandonada de General Motors y cómo su visión empresarial del siglo XXI se embiste con las ideas de la clase obrera en el medio oeste de Estados Unidos.