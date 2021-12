Biblioteca del Congreso de EU incluye este año a “Return of Jedi”

La Biblioteca del Congreso de EU dio a conocer que entre las 25 películas que fueron incluidas en su proyecto de conservación este año figuran: “Star Wars Episode VI: Return of the Jedi” (“La guerra de las galaxias Episodio VI: El retorno del Jedi”), “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” (“El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo”), y “A Nightmare on Elm Street” (“Pesadilla en la calle del infierno”). También serían preservadas “Selena”, una película biográfica de 1997 protagonizada por Lopez, y la película de Tyson “Sounder”, de 1972. Las selecciones de este año suman casi 120 años en donde la película más antigua es “Ringling Brothers Parade Film”, de 1902.

“Las películas ayudan a reflejar nuestra creatividad e historia cultural, y nos muestran nuevas formas de vernos a nosotros mismos, aunque las películas no siempre han sido consideradas merecedoras de preservación”, explicó Carla Hayden, bibliotecaria del Congreso. “El Registro Nacional de Cine preservará nuestra herencia cinemática, y estamos orgullosos de añadir 25 películas más este año”. añadió La biblioteca hizo su selección de películas tomando en cuenta su importancia cultural, histórica y artística.

“Return of the Jedi” y “The Fellowship of the Ring” tuvieron un apoyo público significativo en las candidaturas. “Es un gran honor que ‘The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring’ haya sido seleccionada este año por el Registro Nacional de Cine”, aseguró el equipo de rodaje de Peter Jackson. “Estamos orgullosos de formar parte de un archivo que celebra y preserva el arte de la narrativa visual, para las generaciones por venir”. En la lista este año hay dos incluía filmes de dibujos animados, “WALL-E”, de Pixar, que ganó un Oscar en 2008, y la película de Disney “Flowers and Trees”, estrenada en 1932.