‘Maligno’, el gran regreso de James Wan a las franquicias de terror y fenómenos sobrenaturales

Sin duda, James Wan es todo un referente en el género de terror, y aunque se tomó una pausa para dirigir algunas películas de la franquicia de “Rápidos y furiosos”, ahora está de vuelta. El director estrenará este 9 de septiembre “Maligno”, una película que asegura podría convertirse en una franquicia completa. El filme es un thriller que sigue a una mujer con horribles visiones sobrenaturales de asesinatos reales, y aunque no sabe de dónde provienen, tendrá que recurrir a su pasado para resolver el misterio. La película está protagonizada por Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie y McKenna Grace. A diferencia de sus otros filmes, “Maligno” se centrará en los juegos mentales, algo muy diferente a los tradicionales saltos fantasmales de Wan.

En una entrevista para el sitio GamesRadar, Wan aseguró que su nueva película podría ser el comienzo de una nueva franquicia de terror, a pesar de que cuando decidió hacerla, ”la imaginó como una única ocasión”, sin embargo no le preocupa, pues “reconoce que las películas exitosas a menudo pueden exigir seguimientos”. Wan explicó cómo él y Whannell sintieron que “Saw” era un libro cerrado hasta que los productores insistieron en hacer una secuela.

EL ÉXITO DE JAMES WAN

James Wan tiene un don para cuando se trata de iniciar franquicias. De hecho, “Saw” ha generado ocho secuelas con una novena en desarrollo, mientras que “Insidious 5” se encuentra actualmente en postproducción. El universo de “El Conjuro” también tiene hasta el momento ocho películas y contando. Además de eso, Wan está filmando la secuela “Aquaman and the Last Kingdom” después de su primer éxito en el género de superhéroes con “Aquaman” en 2018. Y dado que el director también dirigió una secuela de “Rápidos y furiosos”, “Furious 7”, su racha de éxito con las franquicias es difícil de discutir.