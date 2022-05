May the 4th be with you: ¿Por qué se celebra en mayo el mes de Star Wars?

Desde hace ya varios años, el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars, fanáticos de todo el mundo inundan las redes sociales con la frase “May the 4th be with you” con imágenes y otras frases icónicas de las películas. La saga fue creada hace 45 años por George Lucas, pero fue en 1979 que este día ganó relevancia entre los fans, pues el 4 de mayo de ese año, el London Evening News felicitó a Margaret Tatcher por ser elegida como primera ministra. En su felicitación incluyeron la frase “May the 4th be with you”, que fonéticamente se lee igual que la icónica frase de Obi-Wan Kenobi a Amain Skywalker: “May the force be with you”, la famosa frase se volvió icono de la saga y quizá la mayoría hemos escuchado en español: Que la fuerza te acompañe.

Sin embargo, fue hasta 2011 que se inauguró el día de Star Wars de manera oficial gracias a la iniciativa de Toronto Underground Cinema, quienes proyectaron todas las películas el 4 de mayo, desde entonces alrededor del mundo hay miles de eventos que conmemoran la fecha. TE PUEDE INTERESAR: May the 4th Be With You: hoy se celebra el Día de Star Wars y Disney+ lanza un video especial

MAYO: MES DE STAR WARS Además del día 4, hay 7 días más en los que los fanáticos pueden celebrar

-1 de mayo: Día de la legión 501 o El Puño de Vader, al igual que el 4, este día tiene que ver con un juego de palabras relacionado a la forma de escribir la fecha 5/01. -5 de mayo: Revenge of the sith. Aunque por muchos seguidores esta fecha no es aceptada, es el mismo caso del juego de palabras “Revenge of the 5th” -14 de mayo: Cumpleaños de George Lucas creador de la Saga -16 de mayo: Aniversario del estreno de Star Wars Episode II: Attack of the Clones -19 de mayo: aniversario del episodio 1, The Phantom Menace, que se estrenó en 1999. También ese día se estrenó el epidodio 3 “The Revenge of the Sith”, pero en el año 2005