Encienden las redes por gesto de desaprobación de Giorgi Meloni por algo que le dijo Macrón en el G7

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue pillada haciendo una mueca épica en la cumbre del G7, encendiendo las redes sociales con su reacción poco sutil.

Meloni fue sorprendida burlándose mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, le susurraba algo al oído en una mesa redonda junto a otros líderes mundiales en Alberta, Canadá, el lunes.

Un clip del momento muestra a Meloni inclinándose mientras Macron se protege la boca y murmura.

Unos momentos después, la cámara la captó poniendo los ojos en blanco de manera dramática en respuesta antes de alejarse bruscamente.

No quedó claro de inmediato qué provocó la reacción, pero los usuarios de redes sociales no tardaron en especular.”El G7 ha tenido un comienzo excelente. Meloni es fantástica; no puede ocultar su desprecio por la élite globalista”, escribió una persona en X.

“¿Qué crees que le susurró Macron a Meloni en el G7? Macron es un poco chismoso”, preguntó otro.

—Vamos, cuéntanos. ¿Qué le dijiste a Meloni para provocar esa mirada de disgusto tan inestimable? —preguntó uno.