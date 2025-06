$!Rompe el silencio Alejandro Sanz: asegura que compartió ‘cariño de adultos’ con fan pero niega acusaciones

¿QUÉ DIJO ALEJANDRO SANZ DE IVET PLAYÁ?

Lejos de hacer un video, lanzar un comunicado oficial o enfrentar directamente los señalamientos, Sanz solo escribió algunas palabras con las que dio a entender que la molestia de Ivet se originó por otros factores.

“En el mes de mayo me ofreciste participar e invertir en unos negocios familiares tuyos. Tras revisarlo con mis asesores, te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas, y así seguiré toda mi vida”, dijo el divorciado de 56 años.

El español, quien tendrá triple concierto en la Arena Monterrey el próximo septiembre, aseguró que solo tiene buenos deseos para quien hoy expone la manera en que la conquistó desde redes sociales.