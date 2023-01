National Board of Review premia a ‘Top Gun: Maverick’ como la película del año

Las apologías hacia Spielberg, de 76 años, fueron tan afables, que Colin Farrell, quien había subido a recibir el premio a mejor actor por su papel en “The Banshees of Inisherin”, comentó que la experiencia de ver por primera vez “E.T.” (“E.T. el extraterrestre”) ha sido la más eufórica en su vida, por encima del nacimiento de sus dos hijos.

“Me da gusto que esto (la ceremonia) no sea televisado”, aseguró Farrell.

Los National Board of Review Awards llevan años siendo una parada cotidiana e importante en la temporada de premios de Hollywood. Willie Geis fue por séptimo año como maestro de ceremonias.

Este año Spielberg se llevó el premio a mejor dirección por “The Fabelmans”.

En tanto que, Gabriel LaBelle, quien da vida un joven Spielberg en “The Fabelmans” y fue laureado con el premio de actor revelación junto con Danielle Deadwyler de “Till”.

Cuando Spielberg subió al escenario a recoger su premio, el público lo vitoreó de pie.

“En toda mi carrera, en todos los filmes que he dirigido, mi trabajo, como lo he visto, es similar al de un acompañante y el director de quien sea o lo que sea que debería estar en el centro de su atención”, explicó Spielberg. “Pero cuando llegó el momento para mí de sentarme con Tony Kushner para explorar las posibilidades de una historia que se convirtió en ‘The Fabelmans’, me di cuenta de que por primera vez no podía resguardarme detrás de una nave madre o de un tiranosaurio o un enorme tiburón mecánico que nunca funcionó”, agregó.

Si bien el protagonista de “Top Gun” Tom Cruise no asistió a la ceremonia del domingo, el productor Jerry Bruckheimer lo ensalzó al aceptar el premio a mejor película.

“Dicho de forma sencilla: él es una fuerza natural”, aseguró Bruckheimer. “Un hombre con una meta: entretener al público”.

Por su parte, “The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”) de Martin McDonagh logró llevarse el mayor número de premios.

El premio a mejor actriz de reparto se le entregó a Janelle Monáe por la secuela de la película de suspenso “Glass Onion: A Knives Out Mystery”.