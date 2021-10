¡Otra vez! Disney retrasa ‘Doctor Strange 2’, ‘Thor 4’, la secuela de ‘Black Panther’ e ‘Indiana Jones 5’

Disney ha retrasado los planes de lanzamiento de varias películas muy esperadas como “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” del 25 de marzo al 6 de mayo, “Thor: Love and Thunder” del 6 de mayo al 8 de julio y “Black Panther: Wakanda Forever” de julio a noviembre. Con la secuela de “Black Panther” retrasanda casi dos meses, “The Marvels” se pospuso para principios de 2023 y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” se cambió del 17 de febrero al 28 de julio de 2023.