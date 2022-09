“¿Qué es la vida, la juventud o la vejez? Cuanto más se acerca la muerte, más los seres humanos echan en falta su juventud. Echo de menos mis veinte años. He cometido muchos errores en mi juventud y si pudiera retroceder en el tiempo, me gustaría actuar bien. Pero la vida no vuelve atrás”, explicó el cineasta sobre su película.

Kim Ki-Duk, que era considerado un referente del cine de autor más audaz en su país, sin embargo se vio involucrado en acusaciones de abuso sexual en su contra, falleció en diciembre de 2020 a tan solo diez días de festejar su cumpleaños número 60 debido a las complicaciones provocadas por el COVID-19 en la capital letona, Riga, lugar al que había viajado pocas semanas antes con la intención de quedarse a vivir en ese ciudad.

Publicidad

Entre sus películas sus películas más aclamadas están “Hierro 3” (2004) o de “Pietà” (2012), con esta última consiguió llevarse el León de Oro en Venecia.

TE PUEDE INTERESAR: Kim Ki-Duk, ganador del León de Oro en 2012, muere por complicaciones de COVID-19