Coldplay, Ann Wilson y el K-Pop

Por segundo fin de semana, después de los conciertos de Taylor Swift en Londres, la nota musical internacional provino de aquellas latitudes con el concierto que también dio Coldplay por aquellas latitudes.

Esto sucedió en el marco del Festival Glastonbury donde la agrupación de pop rock también británica sorprendió a los asistentes con la presencia inesperada sentado sobre el escenario del actor Michael J. Fox, el inolvidable Marty McFly de la famosa saga cinematográfica de “Volver al Futuro”, a quien la enfermedad de Parkinson que padece desde hace décadas no le impidió sujetar una guitarra eléctrica y acompañar con su respectivo riff a Chris Martin y su banda en la ejecución del tema “Johnny B. Goode” que su personaje interpreta en medio de la trama del clásico de 1985.

Entre la canción y el nutrido sonido de gritos y aplausos por la sorpresa, Martin aprovechó para rendir un tributo personal a Fox al decir que “ ... la razón principal por la que estamos en una banda es por haber visto ´Volver al futuro´. Gracias a nuestro héroe de siempre y a una de las personas más increíbles sobre la Tierra: el Sr. Michael J. Fox”. Aunque no es la primera vez que Fox tocó con Coldplay sobre un escenario puesto que la primera vez se remonta a un concierto que dieron en Nueva Jersey en el 2016, esta reunión solo fue el aperitivo de la noticia con la que inició la semana la agrupación con el estreno de su más reciente tema y video titulado “Feels like I´m Falling in Love”.

Sin embargo, sobre todo para los amantes del rock clásico, el martes 2 de julio fue de malas nuevas cuando Ann Wilson, la vocalista líder de la banda norteamericana de Heart,anunció que fue diagnosticada con cáncer y debido a esta situación la agrupación recordada por clásicos temas que van de “Crazy On You” de los 70 a “What About Love” de los 80 decidieron posponer todas las fechas que la gira 2024 “Royal Flush” que iba a comenzar el próximo 30 de julio en Cleveland e iba a presentarse inclusive en plazas de Texas como la ciudad de San Antonio.

La cantante de 74 años comunicó la noticia el pasado martes en su cuenta de Instagram: “Queridos amigos, recientemente me sometí a una operación para remover algo que, al final, resultó ser canceroso. La cirugía fue exitosa y me siento bien, pero mis médicos ahora me están aconsejando que me someta a un ciclo de quimioterapia preventiva y he decidido hacerlo”. Con todo, el final del mensaje es esperanzador al mencionar que: “Por favor sepan que absolutamente planeo regresar a los escenarios en el 2025. Mi equipo está organizando esos detalles y les informaremos lo antes posible. Gracias por todo el apoyo. Esto es solo una pausa. Tengo mucho más por cantar”. Así sea.

Terminamos con una nota de fiesta para los seguidores del género del K-Pop ya que Jin, de la agrupación BTS, será quien lleve la antorcha olímpica con la que inician de manera oficial los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Felicidades!

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx