‘Es asunto del partido’... Sheinbaum sobre estrategias anunciadas en Consejo Nacional de Morena rumbo a 2027

Aclaró que si bien apoya el fortalecimiento y la organización de Morena, ella no está involucrada en las decisiones internas del Consejo Nacional, ya que su papel como presidenta de la República requiere mantenerse al margen de los asuntos partidistas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es distinto al caso de García Luna’... Sheinbaum condena ‘linchamiento político’ a Adán Augusto

“LA FUERZA DEL MOVIMIENTO ESTÁ EN EL PUEBLO”

En su mensaje, la mandataria subrayó que el movimiento de la Cuarta Transformación va más allá de cualquier estructura política.

“Tiene mucha fuerza el movimiento de transformación y la fuerza está en el pueblo. Morena no se puede alejar de los sentimientos del pueblo.”

Estas declaraciones reafirman el enfoque popular que ha caracterizado a la 4T desde su origen con Andrés Manuel López Obrador, y que ahora Sheinbaum busca consolidar desde la Presidencia.

CONSEJO NACIONAL DE MORENA: PLANES RUMBO A 2027

Durante la sesión del 20 de julio, Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, encabezó el encuentro con mensajes de unidad y compromiso hacia el futuro del partido.

Entre los puntos destacados estuvieron:

Plan Municipalista: destinado a mejorar la gestión de municipios gobernados por Morena mediante capacitación y programas de transformación local.

Plan Organizativo Seccional: busca consolidar comités en las 71,541 secciones electorales del país, fortaleciendo la presencia territorial del partido.

Comisión Evaluadora de Incorporaciones: encargada de valorar el ingreso de figuras externas interesadas en unirse a Morena.

UNIDAD PARTIDISTA Y RESPALDO A SHEINBAUM

En su intervención, Alcalde reiteró el respaldo total del partido a Claudia Sheinbaum, especialmente en temas sensibles como la política exterior, donde han surgido amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos.

La dirigente aseguró que, pese a las críticas de la oposición, Morena mantendrá el rumbo de transformación trazado por el movimiento.

Por su parte, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y figura clave del partido, reforzó el apoyo con un lema que resonó entre los militantes:

“Unidad, organización y principios. Con el Pueblo todo, con la Dra. Sheinbaum todo, y con la 4T hasta donde tope.”

SHEINBAUM MANTIENE DISTANCIA DEL CONSEJO, PERO NO DEL MOVIMIENTO

Aunque la presidenta evitó pronunciarse sobre los detalles internos del Consejo Nacional, dejó claro que no se desvincula del espíritu de la Cuarta Transformación.

“Yo no me meto en el Consejo Nacional. Lo que sí digo es que el movimiento está más vivo que nunca, y su corazón está en el pueblo, no solo en las estructuras.”

Así, Sheinbaum dejó entrever que, aunque su enfoque está en gobernar, el vínculo ideológico con Morena sigue intacto, mientras se mantiene al margen de su vida interna.

DATOS CURIOSOS Y CLAVE DEL CONSEJO NACIONAL

La octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena se centró exclusivamente en delinear estrategias rumbo a las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovarán gubernaturas, congresos locales y federales.

Morena gobierna actualmente en 24 entidades del país, cifra que busca mantener o ampliar con base en una estrategia territorial sólida.

El partido prevé organizar más de 71 mil comités seccionales, una de las estructuras más ambiciosas en la historia política reciente de México.

Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena, fue la funcionaria más joven del gabinete de AMLO y ha emergido como una de las figuras clave en la era Sheinbaum.

TE PUEDE INTERESAR: Omar García Harfuch revela resultados de estrategia de seguridad en Sinaloa

ENTRE LA PRESIDENCIA Y EL PARTIDO: UNA LÍNEA CLARA

El mensaje de Claudia Sheinbaum fue puntual: su prioridad es el país, no la operación interna de Morena. Sin embargo, respalda el fortalecimiento del movimiento desde una visión más amplia, centrada en el pueblo y en la continuidad de los principios fundacionales de la 4T.

En medio de una coyuntura política compleja, Sheinbaum deja claro que el liderazgo del Ejecutivo no debe confundirse con la conducción del partido, pero que ambos caminos —el de gobierno y el del movimiento— siguen avanzando juntos.