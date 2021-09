Coldplay anuncia colaboración con BTS; ¡‘My Universe’ será en inglés y coreano!

El furor no ha cesado en redes desde que Coldplay anunció un nuevo sencillo en el ya esperado álbum, Music of the Spheres; una canción “funk” cantada en inglés y coreano, pues estarán colaborando con la imponente banda de K-Pop, BTS.

Con una fecha de lanzamiento para el 24 de septiembre, “My Universe” es la décima pista del álbum, y el tercer sencillo anunciado, después de “High Power” y “Coloratura”, una duradera pista de 10 minutos y medio, también la última del álbum.

Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay, estuvo recientemente charlando sobre el exitoso y más reciente sencillo de BTS, “Permissión To Dance”, para YouTube Originals, hablando sobre las proezas de la banda coreana, dejando a sus fans con ganas de una colaboración.