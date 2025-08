Aumentan las amenazas contra jueces federales y Trump intensifica sus críticas contra ellos

El evento del jueves fue patrocinado por Speak up for Justice, un grupo no partidista que está a favor de un poder judicial independiente. El juez federal John C. Coughenour, de Washington, recordó que, después de que frenó en enero pasado la orden ejecutiva de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que se encuentran sin autorización legal en el país, se llamó a un equipo SWAT a su casa para responder a un informe falso de un ataque

Al juez de distrito Robert S. Lasnik, de Washington, también se le han enviado pizzas a nombre de Anderl, tanto en su residencia como en las de sus dos hijos adultos, cada uno en diferentes ciudades, después de que un artículo en el que fue citado por criticar los ataques contra magistrados fuera reproducido por una estación de televisión del noroeste del país.

TE PUEDE INTERESAR: Bloquea juez orden de Trump de suspender las solicitudes de asilo en la frontera

“El mensaje, para mí, fue ‘sabemos dónde vives, sabemos dónde viven tus hijos, y podrían terminar muertos como Daniel Anderl’”, comentó Lasnik en una entrevista.

Salas afirma que el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos le ha informado que han habido más de 100 casos de “pizza doxings” —entregas no deseadas a los hogares de jueces federales y sus familias— desde 2024, la mayoría de ellos este año. Salas agregó que ha escuchado de casos adicionales contra jueces estatales, incidentes que no serían rastreados por el Servicio de Alguaciles que está encargado de proteger a los jueces federales.