ACNUR reconoce a México por trabajo en materia de protección a refugiados y desplazados

CDMX.- Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), envió una carta al canciller Juan Ramón de la Fuente en la que felicitó al Gobierno de México “por su liderazgo regional en la promoción de soluciones duraderas y una protección efectiva de las personas refugiadas y desplazadas”.

En el documento, Grandi también reconoció las iniciativas emprendidas “para continuar y reforzar la política humanista de México”.

“Reconoció también la participación activa de nuestro país en iniciativas regionales, reflejo de una política de Estado basada en la solidaridad y la responsabilidad compartida”, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, indicó que los estados con los que se trabajará este proyecto son Chiapas, sobre todo en Tapachula, donde llega la mayoría de personas solicitantes de refugio, y Ciudad de México.

”Específicamente hay una parte del proyecto que vamos a trabajar con Guerrero y Michoacán, sobre el tema de personas mexicanas desplazadas”, refirió Lepri.

Añadió que las poblaciones LGBT+ son prioridad, junto a otros grupos como mujeres, adolescentes e infancias.

Cabe señalar que el pasado 2 de mayo, la ACNUR anunció que dada la situación financiera a nivel global, cerraría cuatro oficinas en cuatro estados, y aclaró que no se iba de México.

Las oficinas que cerrarían son las de Guadalajara, Jalisco; Tenosique, Tabasco; y Tuxtla Gutiérrez y Palenque, en Chiapas.

Unión Europea comprometida con refugiados

Francisco André, embajador de la Unión Europea en México, destacó el compromiso de la Unión Europea con las personas refugiadas y reconoció el trabajo comprometido y profesional de la ACNUR en México y de las autoridades mexicanas.

André mencionó que está iniciativa se va a centrar en fortalecer la profesión de asistencia humanitaria a solicitantes de asilo de refugiados.

Destacó también la integración laboral de personas refugiadas con más de 650 mil que han encontrado trabajo en México, en colaboración con alrededor 650 empresas.

Ante la reducción de fondos, es necesario dar un paso adelante, seguimos siendo el mayor donante a nivel mundial para la acción humanitaria, expresó el embajador.

Al señalar que los solicitantes de asilo no han disminuido de manera proporcional, Lepri declaró que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), claramente necesita fortalecerse.

“La capacidad financiera ha disminuido porque ACNUR ha tenido que disminuir su apoyo. Hemos intentado hacerlo de manera, priorizando a la Comar”, mencionó.

“Sí se necesita una Comar fuerte que trabaja de la mano con otras instrucciones (...) No solo es la Comar, es lo que es el conjunto de instituciones alrededor del tema de solicitudes, asilo, reconocimiento e integración de personas refugiadas, a nivel federal y a nivel estatal”, comentó.

Llamó a no especular con los cambios en Estados Unidos con Donald Trump, pero dijo que las causas no se han solucionado para que las personas no salgan de sus países.