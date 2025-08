Autoridades buscan en zona montañosa a exmilitar sospechoso de tiroteo en bar de Montana

WASHINGTON.- Luego de que se registrara un tiroteo en un bar de Montana, Estados Unidos, las autoridades realizaron un operativo de búsqueda al oeste del estado para dar con el sospechoso, el cual se presume es un exsoldado estadounidense.

El ataque tuvo lugar el viernes por la mañana en el bar The Owl, en Anaconda, una pequeña localidad de unos 9 mil habitantes. Entre las víctimas mortales se encuentran el camarero del local y tres clientes.

Las autoridades consideran que el sospechoso se encuentra armado y es extremadamente peligroso. También difundieron una fotografía en la que se ve a Brown huyendo descalzo y sin camisa después de abandonar su camioneta tras el tiroteo.

En el operativo de búsqueda participan múltiples agencias, incluido el FBI y equipos SWAT, mientras que a los residentes de la zona se les ha pedido permanecer en sus hogares y reportar cualquier movimiento sospechoso.

Trascendió que Brown sirvió como tripulante en unidades blindadas del Ejército entre 2001 y 2005, fue desplegado en Irak durante 2004–2005, y formó parte de la Guardia Nacional entre 2006 y 2009, año en que se retiró con el rango de sargento.

Las autoridades indicaron que darán a conocer los nombres de las víctimas una vez que todas sus familias hayan sido notificadas.

Por otro lado, Clare Boyle, sobrina de Brown, que su tío ha lidiado con enfermedades mentales durante años y que ella y otros miembros de su familia buscaron ayuda repetidamente.

“Esto no se trata meramente de un hombre ebrio o drogado volviéndose loco”, escribió en un mensaje de Facebook. “Es un hombre enfermo que a veces no sabe quién es y con frecuencia no sabe dónde está ni cuándo”.