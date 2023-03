“Debate amistoso: Cuál es la razón de que ANUEL AA sea tan inolvidable ??????? Posibles teorías: A.) la perla B.) la lengua C.) el sexo increíble D.) todas las anteriores. Mi opinión es que esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra!!!!!! ”, es lo que ha escrito el rapero puertorriqueño junto a varias fotografías de él en el gimnasio.

En las redes también consideran que Anuel AA manda indirectas a Karol G con “Más rica que ayer”, que a un día de su lanzamiento ya tiene más de dos millones de vistas; por frases como “Bebecita, estás más rica que ayer”, donde menciona el sobrenombre con que llamaba a la de Medellín; o “tírame el DM, no pa’ estar peleando, tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”, haciendo referencia directa con quien Karol acababa de colaborar, lo cierto es que el reggaetonero no se ha manifestado de manera directa al respecto y está pasando por una reciente separación de su todavía esposa Yailin “la más viral”, que está a punto de traer al mundo a su primer hijo en común.