¡Compa! ¿Te mandaron a la friendzone? Asegura Nicki Nicole que ella y Peso Pluma sólo son ‘buenos amigos’

‘VAMOS JUNTOS PARA TODOS LADOS’

Y es que fue tajante en utilizar ejemplos para aclarar su relación, la cual resulta ya no es amorosa sino sólo amistosa.

”No me molesta (que los vean juntos), imagínate que tú todos los días salgas con un perro, nadie te va a preguntar porque todos los días sales con un perro, es normal, me entiendes, no estoy diciendo que seas un perro, no, estoy hablando que... es como si todo el mudo te ves todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero; vamos juntos para todos lados, nos vamos conociendo”, contó en el programa de radio, donde las carcajadas estallaron cuando mencionó lo del perro.