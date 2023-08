Compara Eduardo Verástegui a su financiador acusado por secuestro infantil con Judas

Eduardo Verástegui salió a la defensa de su película ‘El Sonido de la Libertad’ asegurando que si a Jesucristo se le “coló” un malo, haciendo referencia a Judas, era lógico que entre sus financiadores para la película habría alguno que “ no estén portándose bien”.

‘NO SE VALE’

Desde su tradicional transmisión de videos, el productor de la cinta fijó su postura ante la detención de quien habría invertido en la película para que llegara a las salas de EU.

”Al principio, obviamente dije ‘fake news’ (noticias falsas) porque a este vato ni lo conozco, pero de ahí a que la prensa esté diciendo que el productor de la película, no qué..., no, no se vale”, dijo en un video retomado por el programa “Despierta América”.

Verástegui lamentó la situación, pero aseguró que sus detractores la han aprovechado para hace una campaña de desprestigio en su contra ya que él no puede ser responsable de las acciones de otras personas, incluso, aseguró que hasta a los mejores hombres de la historia los han llegado a relacionar con traidores, por ejemplo, Jesús: “¿Cómo yo voy a controlar lo que más de 6 mil personas hacen?, y bueno, uno se coló. A ver, si a Jesús, con 12, se le coló uno malo. En más de 6 mil, pues seguramente hay más de uno que no estén portándose bien”, agregó.