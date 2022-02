Con siete nominaciones al Oscar, Kenneth Branagh confiesa que escribió ‘Belfast’ gracias a la pandemia de COVID-19

“Es una ciudad donde es imposible perderte. Francamente, si te perdieras igual conocerías a alguien, porque todos tienen familiares en la mitad de Belfast y con conocer a alguien, ya conoces a la mitad de la gente. Como alguien dice en el cine, todos conocen a todos en cada casa de cada calle, te guste o no. Y a mí siempre me gustó. Filmar ‘Belfast’ fue como volver a ese claro sentido de saber quien soy yo realmente, y en cierta forma también fue un acto de gratitud al lugar donde me crié”.

“Para ser honesto, la busqué, pero no pasó nada, ella ya estaba enamorada de otro, le gustaba el que sabía mucho más de matemáticas, no era de las que podía llegar a relacionarse con alguien que prefería las palabras, como yo. Y la respeto, porque también creo que fue la primera vez que pude entender como funciona la vida, donde a veces el corazón lastimado puede llegar a dejar algunas cicatrices, aunque sé que ella era una gran persona para admirarla desde lejos”.

“Es algo que sucedió justo en aquel entonces. Y en el cine lo dramatizamos como algo diferente con un estilo de vida totalmente diferente, donde todo parecía ser feliz y el entonces el mundo se da vuelta por completo. Y es algo que literalmente me golpeó bastante, como si el piso se me hubiera partido en dos. Es algo que pasó en apenas seis horas y cambió la vida de mucha gente. Fue un cambio muy profundo. La historia del cine tiene que ver con mi familia, pero hubo muchas pero muchas familias en Irlanda del Norte en aquel entonces, mucha gente que vivió lo mismo”.

-Entre las siete nominaciones al Oscar, ‘Belfast’ también figura como Mejor Guión, ¿cuánto tiempo te llevó recrear en palabras la historia de tu vida?-

“Te diría que me tomó años, porque ya venía escribiendo historias sueltas, incidentes que fui juntando en una pila de papeles, tratando de juntar todo lo que pasaba por la mente de un niño de nueve años. Me acuerdo que tenía que cruzar un parque para ir a la escuela y aquel día de mas violencia, lo que yo pensé que era el ruido de unas abejas, resultó ser el ruido de la gente gritando entre tanta violencia. Y es algo que me llevó tiempo describir con palabras. A lo largo de los años, la cuarentena me sirvió para pensar, mientras escuchaba mucha música, muchos de los clásicos de los años 60, porque en Belfast teníamos también mucha música, mucha vida en las calles de una época muy diferente a la era digital”.

-¿Y la decisión de filmar en blanco y negro? ¿Aceptas las comparaciones con el Oscar de Alfonso Cuarón y ‘Roma’?-

“Es algo que pensé bastante. Y aunque no es una época que recuerde en blanco y negro, porque todavía lo siento como algo auténtico y real, me pareció una forma de mostrarlo todo mucho más poético, con cierta clase de magia particular. También, en Belfast llovía mucho y había épocas en que todo se veía muy gris. Es por eso que el blanco y negro fue una forma de evocar aquel entonces, utilizando el color solo como una forma de enfatizar la idea en que la vida imaginaria explota”.

-¿La escena más difícil de filmar?-

“Supongo que fueron las escenas de más violencia. Decidimos filmarlo todo en una larga escena, con los ruidos de la gente, con una via circular alrededor de nuestro actorcito de diez años, para mostrar la reacción en su rostro. Era un desafío muy grande para alguien como él. Pero al mismo tiempo, por encima de sus hombros, había 100 personas filmando al mismo tiempo. Había tantas piezas en movimiento, en medio de la epidemia del covid. No se nota pero muchos tenían pañuelos cubriéndose la cara, con la excusa de no ser reconocidos. Era la forma de usar cubrebocas y filmar en una forma segura para todos. La coreografía de tanta violencia en una misma escena, fue muy difícil”.

-¿Y en tu profesión de actor guardas alguna lista escondida de personajes que te gustaría protagonizar?-

“No sé... todavía conservo la clásica superstición irlandesa, pero el Rey Lear es algo que dirigí en Toronto hace 30 años, donde tampoco fui muy bueno interpretando a Edgar. Pero fue una experiencia fantástica y si tengo suerte, Lear sería algo maravilloso para hacer. Veremos”.