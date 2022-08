La ciudad surcoreana de Busan será el lugar en que los mayores exponentes del K-pop BTS, volverán a los escenarios ofreciendo un concierto en apoyo a la candidatura de la referida ciudad como sede de la WORLD EXPO 2030, el cual será totalmente ¡gratis!

Este 24 de agosto (KST), BIG HIT Music confirmó la fecha del concierto titulado “Yet to come in Busan”, parte del nombre (“Yet to come”) que se refiere a la canción más reciente de la boyband, un tema esperanzador sobre el futuro estrenado el pasado 9 de junio, que apenas llegó a las plataformas musicales fue todo un éxito, solo en Youtube cuenta con 140 millones de reproducciones.

La banda formada por RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope y Jungkook no había anunciado hasta ahora la fecha de su esperado concierto, que será el que más público reúna con una capacidad de 100.000 personas.