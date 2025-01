Celebra YosStop absolución en caso Ainara después de tres años de proceso legal

Como parte del acuerdo reparatorio con la víctima, YosStop ofreció una disculpa pública, pagó una compensación económica, y asumió el compromiso de tomar cursos de sensibilización sobre temas de género. Además, se comprometió a no acercarse a la víctima ni a su familia.

El caso de YosStop se enmarcó dentro de la Ley Olimpia, un marco legal en México que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Aunque la influencer negó haber compartido o almacenado el video, el simple hecho de haber hablado sobre él en su canal de YouTube fue suficiente para que se abriera el proceso legal en su contra.

El pasado 20 de enero, YosStop anunció en redes sociales que el caso había llegado a su fin, destacando que el proceso legal no fue por compartir ni almacenar el video, sino por sus comentarios al respecto. La resolución judicial es definitiva y, según su abogado Ricardo Cajal Díaz, la sentencia es absolutoria, lo que significa que el caso no podrá ser reabierto y YosStop no tiene antecedentes penales