“ Me siento como triste y desilusionado, porque uno es buena persona, no es malo y todo lo que hago es de buena fe, y casi la mayoría que tiraron pues son mexicanos, ¿qué pedo, wey?, ¿qué les duele?”, dijo Caz durante ese video.

Una de las canciones de la agrupación originaria de Tijuana es precisamente ‘Ya Supérame’ frase que al parecer queda al momento, primero porque desde ese día las críticas a los fanáticos y al evento no han parado en redes sociales y segundo porque el mismo grupo no ha dejado de lado su triunfal concierto.

Lo curioso es que el concierto dado para celebrar la noche del Grito de Independencia, amenizado por los ‘Tigres del Norte’ no fue tan apedreado como el de ‘Grupo Firme’. C on todo y que a través de una solicitud de información se conoció que la legendaria agrupación cobró 23 millones de pesos al gobierno Federal encabezado por AMLO y al gobierno capitalino.

Otro de los legendarios músicos que llegó hasta el escenario montado fue Roger Waters quien atrajo la atención de los fanáticos de ‘Pink Floid’ y los miles de rockeros mexicanos.

El espectáculo que reunió a 200 mil personas fue un viaje musical con canciones y mejores éxitos del álbum ‘Dark Side of The Moon’. Era 2016 y las redes sociales ya pesaban en cuanto opiniones y juicios sociales, pero al parecer no para señalar si fue o no correcto la actuación de Waters en la capital.